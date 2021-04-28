Анна Богдан предстала в образе Клеопатры.

Экс-супруга бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, турагент и участница "Холостяка-11" Анна Богдан показала в Instagram фотографию, на которой она предстала в новом имидже.

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Девушка во время съемок романтического шоу примерила на себя роль Клеопатры. Свои кудряшки она сменила на парик, украсив его традиционными египетскими украшениями.

"Для меня, примерить образ Клеопатры, было очень необычно. Я же кудряшка. Несколько раз в жизни я выравнивала волосы, но в таком стиле даже "мама не узнала". А прическа ровные волосы + каре + челка, для меня вообще из рода фантастики", - подписала фото Богдан.

"Мне кажется, ты будешь в любом образе прекрасно выглядеть", "Вам очень круто в таком образе", "Идеально подходит", "Вам больше всех из девочек подошёл этот образ", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич