Певица показала стройную фигуру.

Опальная певица Ани Лорак отправилась в отпуск и даже успела отдохнуть на яхте.

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В своем Instagram она показала фото, на котором позирует в черном монокини и оранжевой длинной накидке. Дополнила она такой летний образ солнцезащитными очками.

Отметим, что у Ани стройная фигура, которой она уделяет время в спортзале. Звезда периодически показывает, как приводит свое тело в тонус.

"Какие у вас взаимоотношения с собой? Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе", - подписала фото певица.

"Прекрасная фигура", "Очень красивые фотографии", "Какая же вы невероятная", "Королева", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич