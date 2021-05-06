Опальная певица Ани Лорак отправилась в отпуск и даже успела отдохнуть на яхте.
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В своем Instagram она показала фото, на котором позирует в черном монокини и оранжевой длинной накидке. Дополнила она такой летний образ солнцезащитными очками.
Отметим, что у Ани стройная фигура, которой она уделяет время в спортзале. Звезда периодически показывает, как приводит свое тело в тонус.
"Какие у вас взаимоотношения с собой? Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе", - подписала фото певица.
"Прекрасная фигура", "Очень красивые фотографии", "Какая же вы невероятная", "Королева", - пишут поклонники.
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