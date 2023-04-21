На пальце певицы заметили обручальное кольцо.

Опальная певица Ани Лорак совсем недавно сообщила, что состоит в отношениях с инструктуром по йоге Исааком Виджраку, а сейчас поклонники заметили на ее пальце обручальное кольцо.

Так, Лорак показала видео со студии звукозаписи. В момент исполнения песни она жестикулировала руками, в результате чего и засветила украшение.

Пока ни певица, ни ее возлюбленный не комментируют данную информацию. Однако стоит отметить, что ранее Лорак не носила ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки.

Видео дня

Отношения Ани Лорак и Исаака Виджраку

Они познакомились на Ибице, где Лорак искала путь к себе. Уже через несколько дней после знакомства они поняли, что хотят быть вместе. Певицу не остановило даже то, что Исаак был женат и воспитывал двоих детей.

Кроме того, они публикуют кадры с отдыхов и говорят, что это лучшие их воспоминания. Лорак же неоднократно писала в соцсетях и говорила в интервью, что чувствует себя счастливой. На данный момент певица продолжает строить свою личную жизнь, записывать новые песни и выступать в России, пока страна-агрессор бомбит ее родную Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: