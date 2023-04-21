Опальная певица Ани Лорак совсем недавно сообщила, что состоит в отношениях с инструктуром по йоге Исааком Виджраку, а сейчас поклонники заметили на ее пальце обручальное кольцо.
Так, Лорак показала видео со студии звукозаписи. В момент исполнения песни она жестикулировала руками, в результате чего и засветила украшение.
Пока ни певица, ни ее возлюбленный не комментируют данную информацию. Однако стоит отметить, что ранее Лорак не носила ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки.
Отношения Ани Лорак и Исаака Виджраку
Они познакомились на Ибице, где Лорак искала путь к себе. Уже через несколько дней после знакомства они поняли, что хотят быть вместе. Певицу не остановило даже то, что Исаак был женат и воспитывал двоих детей.
Кроме того, они публикуют кадры с отдыхов и говорят, что это лучшие их воспоминания. Лорак же неоднократно писала в соцсетях и говорила в интервью, что чувствует себя счастливой. На данный момент певица продолжает строить свою личную жизнь, записывать новые песни и выступать в России, пока страна-агрессор бомбит ее родную Украину.