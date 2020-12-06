Наряд испортил шикарную фигуру исполнительницы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак приняла участие в конкурсе "Песня года". Но все обсуждали не выступление артистки, а ее неудачный наряд.

Читайте также42-летняя Ани Лорак сверкнула идеальной фигурой (фото)Каролина опубликовала фото с мероприятия на своей странице в Instagram. И сразу нарвалась на критику.

На "Песню года" Лорак пришла в нюдовом блестящем костюме-"второй коже". Он испортил идеальную фигуру Ани, на снимках в таком наряде ее бедра кажутся очень широкими, а грудь — "надутой".

Дополнила образ исполнительница прической с локонами и ярким с акцентом на глаза макияжем.

"Убогий костюм", "Фу, испортила фигуру", "Ким Кардашьян", "Силиконовая кукла", "Ну, и *опа", "Грудь, как у Сердючки", - пишут в комментариях под фото с Лорак.

Ротару "засветилась" на "Песне года"

Украинская певица София Ротару выступила на концерте в России, чтобы заработать денег.

Она выступила на "Песне года", исполнив две песни "Червона рута" и "Сердце размером с солнце". Поклонники встретили певицу аплодисментами. После концерта 73-летняя Ротару раздавала автографы.

Ротару решила дать концерт в РФ, чтобы заработать денег. По ее словам, она не была в России больше года из-за пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН