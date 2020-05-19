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Похудевшая Ани Лорак показала обновленную фигуру (фото)

22:01, 19 мая 2020
Звезды
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Лорак заметно похудела / instagram.com/anilorak

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На своей странице "дива" похвасталась снимком, на котором она выглядит сногсшибательно.

Во-первых, 41-летняя Каролина заметно похудела. Во-вторых, она выбрала молодежный наряд - обтягивающие черные брюки и джинсовую куртку. Волосы она спрятала под кепкой.

Многие в комментариях отмечают, что Ани сильно похудела, чем "отминусовала" несколько лет.

Лорак заметно похудела / instagram.com/anilorak

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила новую коллекцию нижнего белья и снялась в нем.

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Теги: #фото#Ани Лорак