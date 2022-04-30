Анджелина Джоли / Фото - depositphotos.com
30 апреля в одном из кафе Львова заметили голливудскую актрису и посла ООН по делам беженцев Анджелину Джоли. Сообщается, что цель ее визита - помощь Украине.
Видео с Джоли опубликовала на своей странице в Facebook Майя Пидгорецкая.
На видео Джоли появилась в сером свитере и брюках, с рюкзаком за спиной. Артистка улыбается и заказывает кофе, а также помахала поклонникам.
Анжелину Джоли заметили в одном из кафе Львова
Напомним, Анджелина Джоли высказалась против войны и вторжения России. Джоли, как и весь мир, призывает РФ прекратить войну.