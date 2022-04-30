Голливудская актриса посетила Львов, чтобы помочь украинцам.

30 апреля в одном из кафе Львова заметили голливудскую актрису и посла ООН по делам беженцев Анджелину Джоли. Сообщается, что цель ее визита - помощь Украине.

Видео с Джоли опубликовала на своей странице в Facebook Майя Пидгорецкая.

На видео Джоли появилась в сером свитере и брюках, с рюкзаком за спиной. Артистка улыбается и заказывает кофе, а также помахала поклонникам.

Напомним, Анджелина Джоли высказалась против войны и вторжения России. Джоли, как и весь мир, призывает РФ прекратить войну.

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