Партнерша актера Андрея Мягкова по съемочной площадке, польская актриса Барбара Брыльска прокомментировала смерть артиста. Читайте такжеБиография Андрея Мягкова: чем запомнился актер и выдающиеся его роли
Брыльска призналась, что очень любила коллегу. Об этом сообщает "РИА Новости".
"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", — сказала она.
Андрей Мягков и Барбара Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Андрей Мягков: что о нем известно
- Мягков наиболее известен зрителям по роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
- Также артист снялся в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс» и в продолжении «Иронии судьбы».
- В 2015 году украинский Минкульт составил так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства разных стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны. В него вошел Андрей Мягков, он не поддерживал захват Крыма Россией.
- Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
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