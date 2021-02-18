Мягков и Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Партнерша актера Андрея Мягкова по съемочной площадке, польская актриса Барбара Брыльска прокомментировала смерть артиста. Читайте такжеБиография Андрея Мягкова: чем запомнился актер и выдающиеся его роли

Брыльска призналась, что очень любила коллегу. Об этом сообщает "РИА Новости".

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", — сказала она.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Андрей Мягков: что о нем известно

Мягков наиболее известен зрителям по роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Также артист снялся в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс» и в продолжении «Иронии судьбы».

В 2015 году украинский Минкульт составил так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства разных стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны. В него вошел Андрей Мягков, он не поддерживал захват Крыма Россией.

Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Автор: Ольга Робейко