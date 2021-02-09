Украинский артист купил еще одну квартиру по адресу Крещатик, 25. Там у него уже есть своя жилплощадь.
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Об этом рассказали в расследовании Kyiv.Live.
Отмечается, что Данилко живет в "доме со звездой". За десять лет он успел приобрести практически весь подъезд и мансарду на последнем этаже. Последние две квартиры, которые он купил в этом доме, обошлись ему в 1 миллион 200 тысяч долларов. Такую покупку он совершил еще в 2010 году.
Спустя 11 лет он решил обзавестись еще одной квартирой на 100 квадратных метров. По данным СМИ, в этой квартиры три комнаты, а ее стоимость не менее 350 тысяч долларов.
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