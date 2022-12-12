Певица рассказала, что у нее плохое самочувствие из-за расстройства сна.

Известная украинская певица Анастасия Приходько опубликовала селфи, которым заставила фанатов нервничать. Артистка на фото позирует без макияжа. Очевидно, она сидит дома на кровати. Как отметили поклонники, Настя выглядит уставшей.

Сама Приходько добавила, что сейчас у нее действительно есть проблемы со здоровьем:

"Когда ты в 18 лет путаешь день и ночь - это весело. Когда ты гулял в 20 лет всю ночь и, поспав два часа, чешешь на пары, то тоже ОК. Но когда тебе уже не 20, и ты путаешь все часовые пояса, которые есть в мире, то здесь ты чувствуешь все сбои в организме. При этом теперь все зависит от подачи света, а не тобой руководят какие-либо обязанности".

Знаменитость призналась, что она, как и большинство украинцев, пытается адаптировать свою жизнь под график включения света. Очевидно, из-за этого начались сбои биоритмов.

"Все теперь меня заставляет вставать или бодрствовать, как сейчас! Почему я не сплю? Потому что когда я вижу рассвет, тогда я засыпаю... Мне так легче на душе, что свет хотя бы за окном, а его тоже сейчас очень мало, только в 16:30… Зима", - сказала Анастасия Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько назвала вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2023.

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