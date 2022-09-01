Инцидент произошел якобы из-за нарушения правил дорожного движения.

Украинская певица Анастасия Приходько "наехала" на бойца ВСУ из-за правил дорожного движения. По ее словам, военный едва не создал аварийную ситуацию на дороге.

Она заявила, что боец ВСУ, ехавший на Bentley, нарушил правила дорожного движения. На своей странице в Facebook она опубликовала фото военного и заявила, что он к тому же ей нахамил.

"Очень хочу знать, кто это! Так грубить, если ты еще и не прав, может только он! Я понимаю, "Бентли", все дела, ну надо же быть человеком", - написала певица.

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Этим человеком оказался 52-летний психолог Николай Олофинский, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину пошел защищать нашу страну от российских оккупантов. Он высказался об этом инциденте в своих соцсетях.

По словам Николая, водитель "Лексуса", который вез Приходько, посигналил ему на дороге, на что Олофинский сделал тот же жест. Он добавил, что опустил стекло и уточнил у водителя с какой целью он сигналил, но в ответ получил лишь хамство. В итоге, когда военный понял, что нормального разговора не будет, он закрыл окно и молча уехал.

Кроме того, Олофинский был удивлен, что у Приходько во время войны есть время устраивать скандалы в сети.

"Человек, выезжавший из пешеходной зоны, он подумал, что правила дорожного движения не для него писали. Чтобы он в нас не въехал, был сделан сигнал, на что человек начал сигналить в ответ и начал равняться со мной и первый начал разговор ! Мне оно было не нужно, а ему нужно! А почему такая реакция была у человека на предупредительный сигнал, я не знаю", - ответила ему певица.

Кроме того, оказалось, что в этот момент Николай ехал на обследование. Сейчас он находится в госпитале с подозрением на тромб в голове.

Напомним, ранее Анастасия Приходько послала на три буквы куму из России.

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