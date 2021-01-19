Анастасия Приходько первое время прощала экс-мужа.

Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Невероятная правда о звездах" рассказала, что длительное время прощала измены экс-супругу, абхазскому бизнесмену Нурику Кухилаве.

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По словам Анастасии, она находила в его телефоне переписки с другими женщинами. Также она знала о факте измен с его стороны. При этом некоторое время все это прощала ему, чтобы сохранить семью.

Но однажды он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, как сказала в программе Анастасия. И тогда он ударил их совместную дочь Нану, которой на тот момент было всего два с половиной года.

"Это было один раз. Она была еще очень маленькая – всего два с половиной года. Он просто был агрессивен. У него психика была очень возбужденной. Я решила, если страдать, то кто будет любить ребенка, если отец никакой, а мать постоянно будет в слезах", – вспомнила Анастасия.

Также певица сказала, что сейчас они с дочерью не общаются с Нуриком, да и вообще он не заслуживает гордого звания "отец".

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Автор: УНИАН