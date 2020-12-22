Ана Чери любит радовать поклонников пикантными снимками.

Известная модель Ана Чери опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в мини-шортиках и бюстгальтере.

Наверх такого откровенного образа Ана накинула серую удлиненную кофту. В таком наряде девушка крутилась возле камеры. Стоит отметить, что у Чери пышные формы и нестандартная фигура, как для модели. При этом она очень популярна в социальной сети Instagram.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич