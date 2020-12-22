Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri

Известная модель Ана Чери опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в мини-шортиках и бюстгальтере.

Наверх такого откровенного образа Ана накинула серую удлиненную кофту. В таком наряде девушка крутилась возле камеры. Стоит отметить, что у Чери пышные формы и нестандартная фигура, как для модели. При этом она очень популярна в социальной сети Instagram.

Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri

Кто такая Ана Чери:

  • Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
  • В 2006 году начала карьеру фотомодели
  • Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
  • По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич