Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в мини-шортиках и бюстгальтере.
Наверх такого откровенного образа Ана накинула серую удлиненную кофту. В таком наряде девушка крутилась возле камеры. Стоит отметить, что у Чери пышные формы и нестандартная фигура, как для модели. При этом она очень популярна в социальной сети Instagram.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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