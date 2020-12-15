Ана Чери любит баловать фанатов смелыми снимками.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram пикантный снимок.

На фото она предстала в блестящем бикини, который идеально подчеркивал ее пышные формы. На голову она надела необычную корону в виде листиков. А за спиной у Чери красовались огромные крылья. Фото получилось очень пикантным и в то же время ярким.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич