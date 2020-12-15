Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram пикантный снимок.
На фото она предстала в блестящем бикини, который идеально подчеркивал ее пышные формы. На голову она надела необычную корону в виде листиков. А за спиной у Чери красовались огромные крылья. Фото получилось очень пикантным и в то же время ярким.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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