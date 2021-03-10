Ана Чери отмечала 8 марта в кругу своих подружек.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте также"Я хотел": Макс Барских сделал неожиданное признание о детях

На снимке она позирует вместе со своими подружками. Девушки сидят на песке в купальниках с анималистическим принтом. При этом она из девушек решила не надевать бюстгальтер, просто прикрыв грудь руками.

"Будь женщиной, которая вдохновляет других женщин, воодушевляет других, будь хорошим другом, будь доброй, будь храброй, потому что вместе мы сильнее. Я благодарна всем прекрасным женщинам в моей жизни. Шлю вам свою любовь и поддержку", - подписала фото Чери.

Также она добавила видео, на котором вместе со своими подружками забегает в море. В этот раз они надели разноцветными купальники.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич