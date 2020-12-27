Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фото в купальнике.
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Звезда надела купальник с анималистическим принтом. При этом он настолько крошечный, что Ана не вместила в него свою грудь. Стоит отметить, что у Чери пышные формы, которые она всячески демонстрирует.
Несмотря на то, что девушка занимается спортом и пропагандирует правильное питание, ее формы не совсем типичны, как для модели. Но она этого не стесняется, за что ее и любят поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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