Разлука стала испытанием для супругов: Елена с детьми находилась в США, а Тарас в Украине.

Украинская певица Alyosha рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья во время разлуки с мужем. По словам певицы, проблемы возникли из-за того, что она с детьми была вынуждена находиться в США, тогда как Тарас оставался в Украине. Об этом певица рассказала в радио "Шлягер FM".

Разлука с любимым и отсутствие полноценной семейной жизни негативно сказались на эмоциональном состоянии Alyosha.

"Кризис был не в отношениях. Кризис был вообще в семье. Потому что для меня важно, чтобы и мама, и папа с детьми были вместе. И было достаточно времени, уделяли достаточно внимания, проявляли достаточно любви. Когда я их не получаю, я сначала злюсь, а потом у меня начинают появляться свои тараканы. Поэтому надо было что-то делать с этим, я не могла больше в США находиться", - призналась певица.

Alyosha подчеркнула, что для нее важно единство семьи и постоянное присутствие обоих родителей в жизни детей. Разлука с мужем и отсутствие его поддержки стали для нее настоящим испытанием.

В 2023 году певица приняла решение вернуться в Украину, что помогло преодолеть кризис и восстановить гармонию в семье. Alyosha заверила, что сейчас у них с Тарасом прекрасные отношения, и они счастливы быть вместе.

Напомним, что Тарас Тополя впервые ответил на слухи о разводе.

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