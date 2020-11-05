Певица поделилась шокирующими подробностями.

Украинская певица Alyosha впервые рассказала, что в 18 лет едва не стала жертвой изнасилования.

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Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Оказывается, что когда певице было 18 лет она решила поехать к родителям в Запорожье. В поезде также ехал мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он попытался изнасиловать Alyosha.

По ее словам, она проснулась от того, что рука мужчины скользила по ее телу. Тогда девушка начала кричать и звать на помощь, но проводники ее не услышали. Поэтому она закуталась в одеяло и до 4 утра отбивалась от попутчика, пока он не вышел из поезда на своей остановке.

Также Alyosha рассказала, что пыталась его заговорить, кричала, отвлекала на другие мысли, чтобы он не мог сконцентрироваться на ней.

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Автор: Диана Могилевич