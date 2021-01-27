Рэперша любит украшать свое тело различными рисунками.

Украинская исполнительница Alyona Alyona показала татуировку на пикантном месте.

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Девушка сделала себе рисунок соцветий между грудью. По словам рэперши, она подсмотрела эту идею у другой девушки.

"Мне захотелось что-то особенное... Я увидела у одной девочки из Латинской Америки тату между грудью, соцветия. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже что-то там. Так я сделала себе... я называю это сухостой, кто-то – калиной или ягодами на ветке. Но мне очень нравится", – рассказала рэперша.

Но это не единственная татуировка на теле артистки. Также у нее набита рыбка на запястье, цветы на предплечье и дерево на спине. О других татуировках рэперши пока неизвестно.

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Автор: Диана Могилевич