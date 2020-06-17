"Буду есть свинячую кашку": Alyona Alyona показала свой рацион питания

Рэперша решила похудеть на 29 кг за год.

Украинская рэперша Alyona Alyona показала в Instagram-истории, какими продуктами питается. Напомним, что звезда решила похудеть на 29 килограмм за год.

Alyona Alyona показала тарелку, на которой лежали цветная капуста, брокколи, зелень, каша и сыр.

"Так исторически сложилось, что я родом из села. И когда я была маленькая, мы держали скот и свинок, в том числе. Мы варили им кашку и теперь буду есть я эту свинячую кашку. Я так ее люблю с детства", - сказала звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Alyona Alyona рассказала, сколько весит.

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