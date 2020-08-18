Alyona Alyona появилась на публике в купальнике после двухмесячного похудения

Певица показала новое видео.

Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в черном раздельном купальнике.

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Стоит отметить, что девушка два месяца назад начала активно заниматься спортом, чтобы сбросить лишние килограммы.

"Именно сейчас, когда у меня есть время для себя и своего здоровья, все, что я делаю, мне в кайф! Во время карантина я занималась упражнениями дома - степ-аэробика классная. Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю - в кайф. Как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не стекало", - написала певица.

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Автор: Диана Могилевич