цей матеріал доступний українською

Alyona Alyona появилась на публике в купальнике после двухмесячного похудения

18:23, 18 августа 2020
Звезды
482 0
Певица показала фото / instagram.com/alyona.alyona.official

Читайте также"Это уже чересчур": голая Настя Каменских позировала на лугу

Стоит отметить, что девушка два месяца назад начала активно заниматься спортом, чтобы сбросить лишние килограммы. 

"Именно сейчас, когда у меня есть время для себя и своего здоровья, все, что я делаю, мне в кайф! Во время карантина я занималась упражнениями дома - степ-аэробика классная. Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю - в кайф. Как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не стекало", - написала певица.

Певица показала фото / instagram.com/alyona.alyona.official

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter