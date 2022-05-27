Alyona Alyona призналась, что после расставания они остались друзьями.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что рассталась со своим бойфрендом Денисом, так как у них разные взгляды на жизнь. При этом они остались друзьями.

Среди основных причин она выделила карьеру и разницу в возрасте. По словам артистки, она более успешна в творчестве, и это негативно сказывалось на их отношениях. К тому же Денис немного моложе, он не успел попробовать то, что у нее уже было.

"Он немного младше. Я в свое время в жизни попробовала все, нагулялась. Построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей. А он не все пробовал из того, что я пробовала", - сказала Alyona Alyona в программе "Звездный путь".

Кроме того, она заявила, что они до сих пор общаются. В первый день войны она и вовсе к нему приехала. Alyona Alyona добавила, что их чувства никуда не делись. Они просто поняли, что если останутся вместе, то дальше будет только хуже.

Напомним, ранее Alyona Alyona после убийства кума решила уехать из Украины.

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