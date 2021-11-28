В свои 72 года Примадонна умеет удивлять чувством стиля и новыми образами.

Известный российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видеоролик с Аллой Пугачевой.

На опубликованной в Instagram записи Примадонна дефилирует в эффектном "луке". На ней чёрный брючный костюм, подчёркивающий ее заметно постройневшую фигуру.

Читайте такжеЗвезда 90-х рассказала об унижении со стороны Пугачевой (видео)Образ Алла Борисовна дополнила жемчужными бусами, стильными очками и перчатками Chanel. "Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист А. Б. Пугачевой — сама Пугачева. Офигительно выглядишь!" —написал Гуляев.

Позже дизайнер опубликовал фото с певицей, на котором она предстала в этом же образе, но дополненном одной деталью - шапкой из натурального меха.

"От себя добавил немного и образ заиграл по новому", — написал Гуляев. Сеть в восторге от того, как выглядит Пугачева: "Огонь", "Она вообще стареет", "Пугачева только молодеет".

Алла Пугачева: чем она известна

Алла Борисовна Пугачева – певица, она родилась 15 апреля 1949 года в Москве.

В 1980-х годах песни Пугачевой обрели популярность. В 1988-м она стала вести программу "Рождественские встречи".

Певица выпустила множество альбомов (около 60).

Алла Пугачева была замужем пять раз. Сейчас в браке с Максимом Галкиным.

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Автор: Виолетта Орлова