Известный российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видеоролик с Аллой Пугачевой.
На опубликованной в Instagram записи Примадонна дефилирует в эффектном "луке". На ней чёрный брючный костюм, подчёркивающий ее заметно постройневшую фигуру.
Читайте такжеЗвезда 90-х рассказала об унижении со стороны Пугачевой (видео)Образ Алла Борисовна дополнила жемчужными бусами, стильными очками и перчатками Chanel. "Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист А. Б. Пугачевой — сама Пугачева. Офигительно выглядишь!" —написал Гуляев.
Позже дизайнер опубликовал фото с певицей, на котором она предстала в этом же образе, но дополненном одной деталью - шапкой из натурального меха.
"От себя добавил немного и образ заиграл по новому", — написал Гуляев. Сеть в восторге от того, как выглядит Пугачева: "Огонь", "Она вообще стареет", "Пугачева только молодеет".
Алла Пугачева: чем она известна
- Алла Борисовна Пугачева – певица, она родилась 15 апреля 1949 года в Москве.
- В 1980-х годах песни Пугачевой обрели популярность. В 1988-м она стала вести программу "Рождественские встречи".
- Певица выпустила множество альбомов (около 60).
- Алла Пугачева была замужем пять раз. Сейчас в браке с Максимом Галкиным.