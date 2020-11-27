Певица восхитила сеть новым фото.

Известная певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она предстала без макияжа и в банной шапочке. Вероятно, звезда была в бане. Также она накинула на себя халатик.

"Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром", - написала Пугачева.

Фанаты пришли в восторг от смелости звезды. Они написали, что она выглядит идеально.

"Класс", "Четкая", "Нет слов", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич