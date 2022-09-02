Дети продолжат обучение в России.

1 сентября российская звезда Алла Пугачева отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу. Ее дети от суррогатной матери пошли уже в третий класс.

Известно, что двойняшки продолжают учиться в Первой Московской гимназии, несмотря на то, что их отец Максим Галкин осудил преступный режим Кремля и поддержал в войне Украину.

При этом звездная чета все же решила продолжить обучение детей в России. На днях Пугачева вернулась вместе с наследниками на Родину, а Галкин остался за границей.

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Кроме того, Примадонна показала, как выглядели ее дети на школьной линейке. Они были одеты в школьную форму. Лиза предстала в кадре в юбке, рубашке и жакете, а Гарри надел костюм с синим пиджаком и серыми штанами.

Напомним, ранее Пугачева резко ответила на истерику пропагандиста Соловьева из-за ее возвращения в Россию.

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