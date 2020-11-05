Поклонники в восторге от внешнего вида Примадонны.

71-летняя Алла Пугачева не устает радовать своих поклонников свежими фото, на которых она выглядит свежо и молодо. А еще она заметно похудела.

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с минимумом макияжа с акцентом на глаза и со взъерошенными волосами.

"Приходит время тёплой одежды.

Надеюсь, одежда согреет надежду,

Что люди когда-нибудь станут добрее.

Молюсь и прошу: "Господи! Поскорее", - написала Примадонна в посте к фото.

"Какая вы красивая!", "Боже, она не стареет", "Молодуха какая", "Красотка", "Шикарная", - пишут в комментариях под кадром.

Слухи вокруг пластических операций Пугачевой

Ранее известная 71-летняя певица Алла Пугачева впечатлила свежими кадрами, на которых показала свое лицо крупным планом.

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

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Автор: УНИАН