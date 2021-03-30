Певица порадовала поклонников новыми снимками.

Известная певица Алина Гросу опубликовала в Instagram новые фотографии со съемок клипа.

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Девушка предстала в черном корсете с длинной юбкой. Она сидит на полу и томно смотрит в камеру. При этом у звезды настолько пышные формы, что не вместились полностью в корсет.

Отметим, что и в целом "лук" у Гросу необычный. Она сделала себе много косичек на голове и дополнила образ украшениями.

Таким фото Алина анонсировала выход нового клипа на песню "Мириада".

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Автор: Диана Могилевич