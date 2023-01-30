По словам девушки, он предлагал ей пойти на ужин, но у нее не получилось.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова познакомилась с другом главного героя Алекса Топольского и ведущим Славой Деминым на пост-шоу "Жизнь после проекта".

Тогда Слава сказал, что ему очень понравилась девушка. Как рассказала сама Алина, позже Демин нашел ее номер телефона и писал ей.

"Действительно, Славе я понравилась. Он сразу после съемок откуда-то нашел мой номер телефона, я знаю, что к съемочной группе подходил, спрашивал. И у кого-то все же нашел. Он мне писал и в Instagram, в Telegram. Потом мы общались о том, что это не было игрой на камеру, я ему действительно понравилась. Мне было приятно, это было по-мужски", - сказала Ершова в интервью Victoria Siroklyn.

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Она добавила, что Демин приглашал ее на обед, ужин, но им так и не удалось встретиться.

"Мне не удалось пойти, потому что у меня были свои дела и мы как-то так и не встретились. Но мы с ним очень хорошо общаемся. И новогоднее его поздравление было: "Алина, поздравляю тебя, надеюсь, мы увидимся в этом году"", - добавила Ершова.

Следует отметить, что Слава Демин до сих пор состоит в официальном браке с женой Ксенией, несмотря на то, что они вместе не живут. А вот Ершова, как она сказала, пока не готова к серьезным отношениям.

Напомним, ранее Алина Ершова заявила, что ее хотели вернуть в шоу "Холостяк".

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