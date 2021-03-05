Одна из самых популярных порнозвезд США Алексис Тексас привела в ярость власти Исламской республики Иран, снявшись в видеоклипе иранского певца Саси.
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В анонсе ролика 35-летняя Алексис сначала появляется в традиционном иранском одеянии с платком на голове и раздевается до полупрозрачного платья, танцуя вместе с вокалистом.
Клип называется Tehran Tokyo, он сразу разошелся по социальным сетям.
33-летний Саси (настоящее имя Сасан Хедари-Яфтех) проживает в Калифорнии. В 2010 году его арестовали на иранском курорте после того, как он станцевал и спел в торговом центре. Певца обвинили в нарушении порядка.
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