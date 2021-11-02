Дурнев поделился своими мыслями в интервью Дмитрию Гордону.

Украинский телеведущий Алексей Дурнев дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Лесей Никитюк.

По словам Дурнева, изначально Леся была не против, чтобы ее обсуждали в программе "Дурнев смотрит сториз". Но потом что-то изменилось и Никитюк позвонила Дурневу, чтобы высказать претензии.

"Она позвонила. Я поднимаю трубку – и воодушевленный после предыдущего с ней разговора: "Привет, Леся!" А она такая говорит: "Слушай сюда…" Просто вот так. "Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож…" Короче, там какие-то резкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне. Придумай себе что-то свое", – сказал ведущий.

Читайте такжеЛеся Никитюк разрыдалась после долгожданной встречи с другомКак сообщает издание "Гордон", Никитюк и Дурнев с тех пор не общаются. При этом Алексей называет ведущую "святым человеком".

"Леся Никитюк – действительно святой человек. И я думаю, что после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом", – сказал Дурнев.

Напомним, ранее Алексей Дурнев попал в скандал из-за поста о Маше Ефросининой.

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Автор: Диана Могилевич