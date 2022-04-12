На контакт они перестали выходить с первых дней блокады.

Известный украинский блогер и ведущий Алексей Дурнев рассказал, что у него в Мариуполе остались родственники. Связь с ними была утеряна практически с первых дней того, как оккупанты взяли город в блокаду.

Об этом Дурнев рассказал в интервью телеканалу ICTV.

В Мариуполе у Алексея остались родная тетя и двоюродный брат. Последние десять дней он не получал от родственников никакой информации, поэтому не знает что с ними и в каком они состоянии.

"С ними все это время нет связи. Не понятно, какова их судьба. Вроде бы дней 10 назад общие знакомые их видели. Говорили, что с ними, насколько это может быть, все в порядке. Но больше с ними не было связи", - рассказал Алексей Дурнев.

Напомним, ранее Дурнев рассказал, что после победы Украины в войне планирует поехать в родной Мариуполь и принять участие в его восстановлении.

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