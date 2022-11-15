Наталья Вавилова стала отшельницей.

Российская актриса Наталья Вавилова обрела популярность после съемок в оскароносном фильме "Москва слезам не верит". Кинокритики и режиссеры пророчили ей невероятный успех, одннако ее жизнь сложилась совсем иначе.

Ее творческий путь начался в 14 лет, когда она сыграла в фильме "Такие высокие горы". Уже через несколько лет юную звезду пригласили в фильм "Розыгрыш", где она уже была в центре всех событий. Известно, что родители Натальи были категорически против того, чтобы она становилась актрисой, однако девушка все же решила попробовать себя в творческой профессии.

Находясь в эпицентре шоу-бизнеса, она познакомилась с режиссером Самвелом Гаспаровым, за которого потом вышла замуж. Стоит отметить, что Вавиловой удавалось совмещать и семью, и работу. Вот только помешала ей одна роковая случайность.

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На съемках фильма "Николай Подвойский" Вавилова упала с лошади и пришла в себя уже в больнице. После этого происшествия она уже не хотела сниматься в кино. Муж всячески ее поддерживал, но в 2020 году его жизнь оборвалась из-за коронавируса.

Актриса до сих пор трудно переживает смерть любимого. Она перестала выходить в свет, общаться с журналистами, посещать светские мероприятия. Сейчас звезда живет в маленькой квартирке, предпочитая вести отшельнический образ жизни.

Напомним, Слава Каминская потеряла сознание и попала в больницу.

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