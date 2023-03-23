Она выдала, что Зеленского ведут как "бычка на веревке".

Народная артистка РФ, звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова оскорбила президента Украины Владимира Зеленского, который героично остался в "военной" стране.

Путинистка в программе "Жизнь и судьба" заявила, что Зеленским руководят "изверги и козлы". По ее словам, он ведомый человек, который делает то, что ему говорят.

"Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его за ручку подведи к шахте и толкни. И он упадет, но к шахте будет идти, веря этим нелюдям. Неужели он сам не понимает? Мужик вроде бы не глупый, но глупый, как оказалось. Просто дурачок", – заговорила пропагандистскиими нарративами Рязанова.

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При этом она не смогла сказать, кто именно руководит Зеленским и ради каких целей. Однако актриса заявила, что президента Украины ведут "как бычка на веревке". Кроме того, она выдала, что украинцев ведут на "бойню".

Чем известна Раиса Рязанова

Раиса Рязанова снималась во многих российских фильмах и сериалах. Среди ее фильмографии есть такие работы как "Москва слезам не верит", "Возвращение чувств", "Старые долги", "Русские бабы", "Солдаты", "Мой ласковый и нежный мент", "Кукушка", "Бабье лето", "Пьяный вкус любви" и другие.

Также она получила несколько российских премий за актерскую работу.

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" заявил, что дал бы украинские паспорта "хорошим русским".

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