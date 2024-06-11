Девушка приобрела его перед войной.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич назвала причину продажи своего дома под Киевом.

Оказалось, что они вместе с мужем Валентином Томусяком, купили новый дом за три недели до начала войны. Пара даже не успела в нем пожить, как возникли проблемы, из-за которых нужно было продать имущество.

"Немного ностальгии ... Это мы у дверей своего дома, который приобрели за три недели до полномасштабного вторжения. Много лет работали и купили собственными силами. А потом продали, потому что не тянули, и много денег шло и до сих пор идет на мое лечение", - написала Тышкевич в своем Instagram.

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Какая была стоимость жилья и за сколько пара его продала - Екатерина не отметила. Однако добавила, что не жалеет о продаже и верит, что в будущем они с мужем еще приобретут свою недвижимость.

"Жалеем ли мы? Нет! Потому что слишком много страшных воспоминаний от того времени. Начало войны мы встретили там и это навсегда в памяти. Вместе с тем ухудшение моего состояния, полная безработица, потому что никто сериалы не снимал первые два года вообще. Берем из того опыта только то, что частный дом - это очень классно и когда-то снова обязательно на него заработаем", - подчеркнула актриса.

Также Екатерина рассказала, что они с мужем были рядом с домом и решили заглянуть за забор. Оказалось, что новые владельцы срезали их розы и посадили туи.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич пожаловалась на ухудшение здоровья.

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