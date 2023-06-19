Они вместе провели немного времени.

Украинская актриса Наталка Денисенко наконец-то встретилась со своим супругом, актером Андреем Фединчиком, который с начала полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

Фединчик очень часто оставляет супругу и сына дома, а сам ездит по разным точкам, где вместе с собратьями героически защищает нашу страну от вражеских атак. В связи с этим супруги порой очень долго не видятся, а лишь созваниваются по видеосвязи.

Однако так совпало, что Фединчику все же удалось попасть домой хоть ненадолго, чтобы увидеть своих родных, в День отца. Поэтому они решили отправиться на семейный променад, чтобы провести время вместе.

Видео дня

Они прогулялись по Киеву и сделали несколько фотографий. Наталка была одета в белое мини-платье и кеды, а Андрей - в джинсы, черную футболку и бейсболку. Дополнили они свои образы солнцезащитными очками.

Напомним, ранее Наталка Денисенко призналась, на что никогда не тратит деньги мужа, служащего в ВСУ. Звезда "Крепостной" оплачивает косметолога и другие "прихоти" из своих доходов.

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