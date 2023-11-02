Их называли "свиньями" и выставляли людьми, которые ищут кому выгоднее продаться.

Украинские актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская из Харькова переехали в Санкт-Петербург и снялись в российском пропагандистском проекте. Они появились в выпуске "Всегда говори да" на YouTube-канале "Кинокомпания Артос".

В этом сериале они всячески позорили Украину. Более того, в одной из сцен Листунов появился в н*цистской форме с вышиванкой.

Так, в пропагандистском проекте они сыграли людей, которые постоянно ищут кому выгоднее продаться и не могут постоять за себя. После этого, по сюжету, к ним домой приходят "европейцы". Они отбирают у них жилье и называют свиньями, поэтому героиня Терновской звонит супругу и жалуется ему.

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Он называет свою избранницу "дурой", а затем погибает на войне, "расплачиваясь за деньги европейцев".

После этого выпуска вышло интервью с актерами. Они на камеру рассказали о "н*цистах" в Харькове. Кроме того, Терновская была возмущена тем, что ее ребенка в школе заставляли учить "Батько наш Бандера".

Стоит отметить, что у Терновской и Листунова была возможность рассказать россиянам о том, какой геноцид украинского народа устроил диктатор Владимир Путин и сколько ракет было выпущено по мирных людям, однако они выбрали для себя другой путь - путь предателей родины.

Напомним, ранее известный российский актер похвастался новым паспортом на фоне флага Украины.

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