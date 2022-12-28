Долгое время украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк интриговал поклонников фотографиями с девушкой, но так и не показывал ее лицо.
Но внимательные фолловеры таки определили, что новой возлюбленной секс-символа украинского кино стала ресторатор Светлана Готочкина. Сейчас их роман подтвердил и сам актер.
На своей странице в Instagram он обнародовал фотографии с девушкой, на которых они позируют, держась за ручки. К слову, стиль одежды для фотосессии они выбрали похожий - спортшик.
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Реакция сети на фото Цымбалюка и Готочкиной
- "Огонь"
- "Ну, красивые"
- "Заметила, что мужчины после расставания быстро находят себе новеньких"
- "Очень красивая пара. Да и девушка лучше предыдущей"
- "Такая себе тетя, все на ботоксе"
- "Счастья вам. Детки будут красивые"
Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показал страстный поцелуй с возлюбленной и признался, что скучает по ней, когда они не вместе.