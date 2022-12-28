Секс-символ украинского кино показал фото с девушкой.

Долгое время украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк интриговал поклонников фотографиями с девушкой, но так и не показывал ее лицо.

Но внимательные фолловеры таки определили, что новой возлюбленной секс-символа украинского кино стала ресторатор Светлана Готочкина. Сейчас их роман подтвердил и сам актер.

На своей странице в Instagram он обнародовал фотографии с девушкой, на которых они позируют, держась за ручки. К слову, стиль одежды для фотосессии они выбрали похожий - спортшик.

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Реакция сети на фото Цымбалюка и Готочкиной

"Огонь"

"Ну, красивые"

"Заметила, что мужчины после расставания быстро находят себе новеньких"

"Очень красивая пара. Да и девушка лучше предыдущей"

"Такая себе тетя, все на ботоксе"

"Счастья вам. Детки будут красивые"

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показал страстный поцелуй с возлюбленной и признался, что скучает по ней, когда они не вместе.

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