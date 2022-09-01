Украинский актер тяжело переживает оккупацию Херсона.

Украинский актер Павел Алдошин, который сейчас состоит в рядах ВСУ, рассказал об оккупации Херсона. По его словам, ему сложно это пережить.

"Я родом из Семихатки, это село под Геническом. К сожалению, сейчас эта территория оккупирована, и для меня это максимально трагично. Потому что это мое место силы, куда я постоянно возвращаюсь, это мой дом. Там я ощущаю себя дома при любым обстоятельства, при любом настроение, финансовом положении. Это моя земля, это мои корни. Я очень переживаю за этим местом, потому что оно для меня очень важное. Я старался приезжать туда не меньше двух раз в год, и когда эта пауза увеличивалась, нашего, так сказать, свидания с этой землей, то я переживал очень серьезные проблемы со своим психо-эмоциональным состоянием, здоровьем. Эта земля для меня просто священная", - сказал Алдошин в интервью УНИАН.

Он добавил, что многие его родные остались в Херсонской области. По его словам, только мама решилась выехать, а все остальные приняли решение остаться там.

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"К сожалению, многие мои родные остались в Херсонской области - братья, сестры, дедушка. Это их сознательный выбор. Они с самого начала не захотели уезжать, несмотря на мои предупреждения и родственников, которые успели выехать. Моя мама долго сомневалась, но в начале июня она согласилась уехать. Мы ее эвакуировали из этой временно оккупированной территории", - добавил Алдошин.

Напомним, ранее актер Павел Алдошин прокомментировал языковой вопрос.

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