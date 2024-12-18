Манекенщица заключила брак с кинопродюсером после трех лет отношений.

43-летняя бразильская модель, известная как "ангел" Victoria's Secret, Адриана Лима вышла замуж. Знаменитость похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом и показала, в какой стране она заключила брак.

Радостной вестью супермодель поделилась на своей странице в Instagram. Ее избранником стал генеральный директор в сфере развлечений в Санта-Монике, Калифорния, кинопродюсер Андре Леммерс. Лима опубликовала фотографию, на которой она с возлюбленным держались за руки в пустыне. На них виднелись обручальные кольца новоиспеченных супругов. Свое второе замужество звезда также подтвердила и в подписи к кадру, в частности, она указала, что взяла фамилию мужа Леммерс.

"Официально миссис Лима Леммерс, она же Лимерс", - сообщила о замужестве Адриана.

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Вероятно, свадьба молодоженов состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах, ведь на днях Адриана публиковала пост оттуда, который подписала: "Путешествие всей жизни".

Пара закрутила роман в начале 2021 года. Впервые они показались на публике и подтвердили свои отношения на красной дорожке кинофестиваля в Венеции. Год спустя у них родился общий сын. Мальчика назвали Циан Лима Леммерс.

Стоит указать, что это уже второй брак Лимы. Она также воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Валентину и 9-летнюю Сиенну от бывшего мужа - сербского баскетболиста Марко Ярича. Они развелись в 2016 году. До этого знаменитость также находилась в отношениях с Джастином Бибером, Сами Хедирой и другими.

К слову, Адриана - одна из самых известных манекенщиц в мире, которая также является "ангелом" бренда нижнего белья Victoria's Secret. За время своей карьеры Лима стала лицом бренда и открывала его показы в течение пяти лет. Кроме того, на ее счету сотрудничества с мировыми брендами Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior и Anna Sui.

Напомним, ранее Василиса Фролова вышла замуж за отца своего сына. Свадьба пары состоялась в ОАЭ, где она живет последние несколько лет.

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