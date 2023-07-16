Сегодня, 16 июля, известная украинская актриса Ада Роговцева отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 86 лет. Одной из первых ее публично поздравила дочь Екатерина Степанкова.
На своей странице в Facebook она показала фото Роговцевой, которое мало кто видел. Снимок был сделан в 2014 году. Тогда актриса впервые ездила на восток Украины вместе со своей дочерью.
"Это фотография 14-го года. Не из кино, не из фотосессии. Алексей поймал родное Адиное лицо перед первым нашим совместным выездом на восток. Горечь", - написала дочь Роговцевой.
Также Степанкова рассказала, чего желает своей маме. Дочь актрисы очень хочет увидеть счастье в ее глазах.
"Я мечтаю увидеть, как сойдет горечь с маминого взгляда. Я мечтаю увидеть счастье в ее глазах. Победы, мама! Пусть сотрется боль с лица! Пусть все будут живы и целы дома! Люблю! С днем рождения! Многая лета!" - добавила Степанкова.
В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Они желают Роговцевой здоровья. Почти все признаются, что очень ждут победы. Также пользователи пишут:
- "Звезда наша, совесть нации и соль земли украинской! Будьте здоровы, будьте с нами, потому что Украина еще долго в вас и вашем слове будет нуждаться! Любим и гордимся!"
- "Крепкого духа и здоровья Аде Николаевне, сил и воодушевления. Обнимаю. Многая лета!"
- "Наше Солнце, с днем рождения! Слава Богу, что вы есть! Будьте, будьте, будьте, пожалуйста! Да хранит Вас Бог!".
Что известно об Аде Роговцевой
Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года в семье служащего. Актриса получила звание Героя Украины, также она кавалеристка Ордена княгини Ольги II, получала орден "За заслуги" II и III ст. Кроме этого, Роговцева - лауреат Национальной премии имени Шевченко и почетная гражданка Киева. Актриса также вошла в перечень самых известных женщин древней и современной Украины.
Роговцева снялась во многих фильмах и сериалах. Часто актрисе дают роли женщин с непростой судьбой. Она продолжает выступать в театре даже сейчас.
У Роговцевой был муж, она прожила в браке с Константином Степанковым 46 лет. В 2004 году он умер. Роговцева тяжело переживала потерю любимого, ему она посвятила книгу "Мой Костя". У актрисы двое детей - дочь и сын, который умер в 2012 году. У него была неизлечимая форма рака.
Актриса открыто выступает против войны. Она осуждает путинскую агрессию и поддерживает ВСУ.