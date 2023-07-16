Екатерина Степанкова пожелала матери, чтобы с ее лица стерлась боль.

Сегодня, 16 июля, известная украинская актриса Ада Роговцева отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 86 лет. Одной из первых ее публично поздравила дочь Екатерина Степанкова.

На своей странице в Facebook она показала фото Роговцевой, которое мало кто видел. Снимок был сделан в 2014 году. Тогда актриса впервые ездила на восток Украины вместе со своей дочерью.

"Это фотография 14-го года. Не из кино, не из фотосессии. Алексей поймал родное Адиное лицо перед первым нашим совместным выездом на восток. Горечь", - написала дочь Роговцевой.

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Также Степанкова рассказала, чего желает своей маме. Дочь актрисы очень хочет увидеть счастье в ее глазах.

"Я мечтаю увидеть, как сойдет горечь с маминого взгляда. Я мечтаю увидеть счастье в ее глазах. Победы, мама! Пусть сотрется боль с лица! Пусть все будут живы и целы дома! Люблю! С днем рождения! Многая лета!" - добавила Степанкова.

В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Они желают Роговцевой здоровья. Почти все признаются, что очень ждут победы. Также пользователи пишут:

"Звезда наша, совесть нации и соль земли украинской! Будьте здоровы, будьте с нами, потому что Украина еще долго в вас и вашем слове будет нуждаться! Любим и гордимся!"

"Крепкого духа и здоровья Аде Николаевне, сил и воодушевления. Обнимаю. Многая лета!"

"Наше Солнце, с днем рождения! Слава Богу, что вы есть! Будьте, будьте, будьте, пожалуйста! Да хранит Вас Бог!".

Что известно об Аде Роговцевой

Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года в семье служащего. Актриса получила звание Героя Украины, также она кавалеристка Ордена княгини Ольги II, получала орден "За заслуги" II и III ст. Кроме этого, Роговцева - лауреат Национальной премии имени Шевченко и почетная гражданка Киева. Актриса также вошла в перечень самых известных женщин древней и современной Украины.

Роговцева снялась во многих фильмах и сериалах. Часто актрисе дают роли женщин с непростой судьбой. Она продолжает выступать в театре даже сейчас.

У Роговцевой был муж, она прожила в браке с Константином Степанковым 46 лет. В 2004 году он умер. Роговцева тяжело переживала потерю любимого, ему она посвятила книгу "Мой Костя". У актрисы двое детей - дочь и сын, который умер в 2012 году. У него была неизлечимая форма рака.

Актриса открыто выступает против войны. Она осуждает путинскую агрессию и поддерживает ВСУ.

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