Знаменитость приобщилась к акции по сбору средств на подарки к рождественским праздникам.

Известная украинская актриса Ада Роговцева присоединилась к благотворительному аукциону, чтобы помочь деткам погибших украинских защитников. Так, в качестве лота для благотворительной акции "Діти Янголів" знаменитость передала два календаря на военную тематику от украинского художника Никиты Титова.

На календарях актриса расписалась, а также оставила свои пожелания. Вот как сама Ада прокомментировала данную инициативу:

"Я тронута, дорогие дети. Я от всей души желаю, чтобы вас окружали добрые, умные, мужественные люди. Я уверена, так и будет! Ваш жизненный путь будет счастлив в свободной Украине. Мы победим и будем счастливыми украинцами".

Сообщается, что средства будут потрачены на закупку подарочных сертификатов в магазине игрушек. Так решили поступить, чтобы каждый ребенок купил себе именно ту игрушку, которую сам захочет. Аукцион продлится до 19 декабря.

Напомним, Ада Роговцева озвучила планы на день победы Украины над РФ.

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