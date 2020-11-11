На снимке Примадонна кажется уставшей.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время заметно преобразилась: многие не узнают прежнюю Примадонну. С годами, кажется, она только молодеет. Но ее новая фотография в сети весьма странная.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала свежее фото, на котором показала лицо крупным планом. Спрятала она его за вуалью. Многих Алла Борисовна озадачила своей внешностью.

Пугачева предстала с кудрявыми волосами и макияжем с акцентом на глаза. При этом в кадре бросается в глаза синюшный нос звезды (скорее всего, был выбран неудачный ракурс для фото). И на снимке Примадонна кажется уставшей.

"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", - написала в посте Алла Борисовна.

Отметим, что в 71 год артистка выглядит значительно лучше, чем раньше. Многие говорят, что Пугачева перекроила лицо или же постоянно прибегает к "уколам красоты".

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Автор: УНИАН