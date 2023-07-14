Она сказала, что принципиально доживет до победы над РФ.

На днях украинская группа Kozak System дала концерт в селе Краснополка Винницкой области. Среди толпы зрителей оказалась и 91-летняя бабушка, выдавшая эмоциональную речь.

Она сказала, что ждала момента, когда сможет увидеть своих кумиров. И в этот счастливый для нее день она захотела публично высказаться об Украине и нашей победе.

"Не могла дождаться той минуточки, чтобы вас увидеть. Дети мои, цветы мои, кровинка моя. Мне 91 год, и все равно вас встретила. Хоть и горе, но радость на сердце. Но Бог пошлет, чтобы мы радовались. Чтобы мы на нашей земле были счастливы", – сказала женщина.

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Во время пламенной речи ее держали за руку участники группы. Они едва сдерживали слезы в этот момент. Но то, что сказала бабушка потом, вызвало настоящую бурю эмоций. Она растрогала всех присутствующих.

"Сынок, мне 91 год. Я видела все, но я принципиально хочу дожить до победы над империей", – добавила она.

Как отреагировали пользователи сети

"Дай, Боже, этой бабушке дожить не только до победы, но и до восстановления"

"От таких искренних и теплых слов слезы идут градом. Здоровья вам, бабушка, а воинам - скорейшей победы"

"Эта бабушка - наша Украина"

"Тронуло за душу"

Напомним, россияне подрались на концерте известного украинского певца.

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