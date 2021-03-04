Хопкинс умеет развлекаться в соцсетях / фото instagram.com/anthonyhopkins
Известный голливудский актер Энтони Хопкинс опубликовал в социальных сетях забавное видео "Мелодии вторника" (Tuesday Tunes). Читайте также82-летний актер Энтони Хопкинс завел TikTok и станцевал под Дрейка (видео)
В новом ролике, опубликованном в Instagram, звезда "Молчания ягнят" в гавайской рубашке и красных шортах танцует под песню Tu Sonrisa пуэрто-риканского певца Элвиса Креспо.
"Хей, я колумбиец", — сказал 83-летний актер.
Энтони Хопкинс: чем известен актер
- Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Лауреат премии "Оскар".
- Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".
- В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной" и другие.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram