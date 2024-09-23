Певица также рассказала, какие выплаты получает за звание заслуженной и народной артистки.

Заслуженная и народная артистка Украины Светлана Билоножко откровенно рассказала о своем доходе во время войны. Знаменитость призналась, сколько зарабатывает в месяц.

По словам 67-летней исполнительницы, у нее есть объекты недвижимости, которые она сдает в аренду. Это ее пассивный доход, о котором она позаботилась еще много лет назад. Также артистка до сих пор выступает на корпоративах и получает заработок с них. Как рассказала Светлана, сейчас ей удается зарабатывать примерно 2 тысячи долларов в месяц.

"Есть некоторые корпоративы, меня приглашают. У меня есть своя программа, я работаю. Пассивный доход у меня есть - это недвижимость, я сдаю. Конечно, я думала об этом заблаговременно, потому что это очень важно, какая-то подушка должна быть. Сейчас мой заработок в месяц - это не более 2 тысяч долларов, раньше было больше, а сейчас меньше", - поделилась Билоножко.

Также знаменитость ответила, получает ли она дополнительную пенсию за звание народной и заслуженной артистки. Билоножко говорит, что эти государственные награды почти не дают привилегий. Певица отметила, что получает дополнительные выплаты, но они мизерные.

"Это ничего не дает. Это какие-то копейки. Я даже не знаю сколько. Даже стыдно об этом говорить. Коммунальные я плачу, все покупаю, ничего даром мне не дают. У меня нет карточки киевлянки. Мне этого не надо. Если у меня будет такая потребность, мне дети будут помогать, но пока у меня нет такой потребности. Я много трачу на себя", - добавила Светлана.

Напомним, ранее юморист Дядя Жора признался, сколько зарабатывает во время войны. Он рассказал о своих источниках дохода.

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