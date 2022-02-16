По словам артиста, секс в начале брака отличается от того, который спустя много лет брака.

Украинский артист Павел Зибров в программе "Звездный путь" рассказал, что в 64 года секс существует. Конечно, он немного отличается от того, который был в молодые годы и в начале отношений с супругой Мариной, но в целом все зависит от настроения.

"Ясно, что таким страстным, как до бракосочетания (секс, - УНИАН) - нет, он не становится таким вулканическим, будем так говорить. Более спокойным", – сказал Зибров.

Также он рассказал, что секс может быть очень ярким после долгой разлуки. Хотя порой повода для этого и не нужно.

Читайте такжеСтилист Юлия Пелипас вышла замуж за Дмитрия Дубилета"Столько есть всяких случаев, которые непредсказуемы просто. Это как фонтан, как Везувий", – добавил певец.

Напомним, ранее Павел Зибров признался, что не спит со своей супругой в одной комнате. По словам артиста, его жене нужен отдых, так как она много работает, а он ночью храпит. Также он рассказал, что прежде чем зайти в комнату супруги он всегда стучит в дверь.

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