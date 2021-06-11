Людмила Балан снимает новый клип.

Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила прервала длительное молчание.

Людмила Балан поделилась с поклонниками в своем Instagram фрагментом со съемок нового клипа.

«Уже скоро… Съемки клипа на новую песню «Уже поздно», – подписала она видео.

На ролике 63-летняя мама Дана Балана предстала в поле в коротком белом платье в красный горох, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. За ее спиной видно цветущие красные маки.

«Как всегда, наша прекрасная и любимая мама – Люда», «Людочка вернулас», «Мы так сильно любим вас, спасибо за сына», – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц