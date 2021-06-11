Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила прервала длительное молчание.
Людмила Балан поделилась с поклонниками в своем Instagram фрагментом со съемок нового клипа.
«Уже скоро… Съемки клипа на новую песню «Уже поздно», – подписала она видео.
На ролике 63-летняя мама Дана Балана предстала в поле в коротком белом платье в красный горох, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. За ее спиной видно цветущие красные маки.
«Как всегда, наша прекрасная и любимая мама – Люда», «Людочка вернулас», «Мы так сильно любим вас, спасибо за сына», – отреагировали поклонники.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образе
- Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула пышной грудью в платье от Versace (фото)
- Леся Никитюк выставила аппетитные ягодицы на камеру (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram