Мама известного артиста Дана Балана поделилась в Instagram новым видеороликом.
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На кадрах она позирует в черной мини-юбке и футболке. При этом ролик она снимала, находясь на яхте.
"Апрель 2021 года. После COVID трудно быть активным, но когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное..." - написала она.
По словам Людмилы, она освоила новые виды спорта.
"Все это улучшило мое эмоциональное состояние, но также и мое физическое состояние... Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Никогда не поздно узнать новое", - резюмировала она.
Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.
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