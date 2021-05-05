Женщина, видимо, решила развеяться после перенесенного коронавируса.

Мама известного артиста Дана Балана поделилась в Instagram новым видеороликом.

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На кадрах она позирует в черной мини-юбке и футболке. При этом ролик она снимала, находясь на яхте.

"Апрель 2021 года. После COVID трудно быть активным, но когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное..." - написала она.

По словам Людмилы, она освоила новые виды спорта.

"Все это улучшило мое эмоциональное состояние, но также и мое физическое состояние... Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Никогда не поздно узнать новое", - резюмировала она.

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Автор: Диана Могилевич