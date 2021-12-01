Актрису обвинили в чрезмерной пластике лица.

Американская актриса Деми Мур посетила очередную модную премию в Англии. На мероприятие она пришла в блестящем платье с градиентом, которое оголяло плечи. Также она надела высокие кожаные рукавицы и дополнила образ массивными серьгами.

Читайте такжеПопулярная российская певица удалила импланты из грудиПоклонники Мур обратили внимание не на ее безупречный стиль, а на лицо. Они обвинили актрису в чрезмерной пластике лица и попросили больше не портить его. Также некоторые фолловеры порекомендовали ей сменить пластического хирурга.

"Какой кошмар", "Выглядит грустно", "Верни себе лицо", "Переборщила с подтяжкой лица", "Хирург тебя испортил", - пишут в сети.

Напомним, ранее хирург рассказал, кто из украинских политиков делал пластические операции. Также он оценил лицо лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Автор: Диана Могилевич