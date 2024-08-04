Известная украинская певица Мария Бурмака приоткрыла завесу личной жизни. Исполнительница рассказала, есть ли рядом с ней любимый человек.
Артистка часто воспевает любовь в своих песнях, но о чувствах редко рассказывает. Однако на этот раз она сделала исключение. Бурмака говорит, что в ее жизни было немало романтических связей, при этом исполнительница не считает, что любовь непременно должна быть одна и на всю жизнь.
"Ну, жизнь длиннее, чем любовь, так получается. Несколько ярких историй было в моей жизни. Я не скрываюсь, не стесняюсь, а о чем же мне писать было песни? Поэтому одна на всю жизнь? Наверное, нет", - поделилась Мария.
Знаменитость добавила, что знает, что такое "женское счастье". Сейчас, как призналась звезда, рядом с ней мужчина, к которому у нее есть чувства. Их отношения построены на взаимопонимании и уважении, чем Мария изрядно гордится. Однако о женитьбе пара пока не говорит.
"Если спросить, есть ли в моей жизни человек, который со мной вместе и с которым мне хорошо, которому я могу склонить голову на плечо, образно говоря? Да, есть. И это также такая, достаточно не короткая, история", - указала Бурмака.
Что известно о певице
Мария - украинская артистка, авторка песен, телеведущая и общественный деятель. Свою музыкальную карьеру она начала в начале 1990-х годов и быстро стала популярной.
В репертуаре Бурмаки преимущественно лирические композиции. Среди ее самых известных песен "Остается надежда", "Не забуду", "Солнышко мое", "Мы идем".
Напомним, ранее Мария Бурмака впервые рассказала об алкозависимости мужа.