Новость о материнстве модели стала полной неожиданностью для СМИ.

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл объявила о том, что стала мамой.

Читайте такжеАмериканская модель рассказала о панических атаках: "было очень плохо"Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила трогательным снимком.

"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей мамы... У меня нет слов, чтобы описать связь длиною в жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Большей любви не бывает", - написала модель.

Журналисты не исключают, что модель прибегла к услугам суррогатной матери, поскольку о беременности Кэмпбелл ничего не было известно.

Чем известна Наоми Кэмпбелл

Наооми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.

Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко